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Петраков занял пост главного тренера сборной Украины

Петраков занял пост главного тренера сборной Украины

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в столичном Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Срок действия нового контракта будет действовать до 30 декабря 2022 года (то есть до окончания чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации по соглашению сторон до 30 июля 2024 года (то есть на цикл отбора и финальной части Евро-2024).

Заметим, что Петраков возглавил сборную 18 августа этого года и вывел ее к стыковым матчам на ЧМ-2022. За это время команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Контекст

Президент Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Боснией и Герцеговиной.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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