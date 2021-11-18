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В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в среду в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

Детали

По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 187 км к северо-востоку от одноименного города, где проживает около 354 тыс. лиц. Очаг залегал на глубине 561 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним

14 ноября на юге Ирана произошли два землетрясения, по меньшей мере 70 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Аргентина
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