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Сборная Украины по футзалу получила противников по Евро-2022

Сборная Украины по футзалу получила противников по Евро-2022

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сборная Украины по футзалу, которая выступает под руководством Александра Косенко, узнала имя последнего соперника в своей группе финального турнира Евро-2022 по футзалу, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.

Детали

По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на четыре группы по четыре команды. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (чемпион) и победитель плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.

По итогам стыковых матчей, состоявшихся 15-го и 17 ноября, верх взяла сборная Сербии. Балканцы дважды обыграли белорусов — 3:1 дома и 3:2 на выезде.

Состав остальных групп выглядит так:

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.
Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

Справка

Сборная Украины станет участником первого дня соревнований Евро-2022 и сыграет с Нидерландами.

Источник: УНН
Теги: спорт, футзал
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