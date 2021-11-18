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Лучший бомбардир чемпионата Аргентины заинтересовал "Шахтер"

Лучший бомбардир чемпионата Аргентины заинтересовал "Шахтер"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" проявил интерес к форварду "Ривер Плейта" Хуліана Альвареса, сообщает УНН со ссылкой на страницу инсайдера Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Детали

В борьбе за 21-летнего форварда "Ривер Плейт" "горнякам" нужно выдержать конкуренцию со стороны ряда европейских клубов, среди которых "Ювентус" и "Милан". Украинский клуб готов раскошелится на покупку игрока 20 млн. евро.

Примечательно, что в настоящее время Альварес является лидером в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и 6 ассистов в 16 матчах. Также он успел сыграть пять матчей за национальную сборную Украины.

Что предшествовало этому

Бразильский легионер завершил сотрудничестве с "Шахтером".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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