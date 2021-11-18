Apple начнет продавать пользователям запчасти для ремонта iPhone и iPad

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Apple запустит специальный сервис Self Service Repair (“Сервис самостоятельного ремонта”) с продажи деталей и инструментов для ремонта пользователями телефонов и планшетов. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.

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“На начальном этапе программа будет сосредоточена на модулях (устройств), что зачастую ремонтируются, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера”, — сообщила корпорация, отметив, что возможность “дополнительного ремонта” станет доступной позже в 2022 году.

Детали

Первыми для покупки станут доступны детали для телефонов из линейки iPhone 12 и iPhone 13, затем появятся запчасти к компьютерам Mac с чипами M1. В Apple уточнили, что Self Service Repair начнет работать в начале 2022 года в США и в течение года распространится на другие страны.

В Apple также добавили, что всего планируется продавать более 200 отдельных запчастей и инструментов для ремонта устройств. В компании отметили, что самостоятельный ремонт предназначен только для тех людей, обладающий соответствующим знанием и опытом в ремонте техники.

Для подавляющего большинства владельцев iPhone, iPad и Mac посещение сертифицированный центр по ремонту, где используются оригинальные запчасти корпорации, является самым оптимальным и надежным способом ремонта, резюмировали в Apple.

Напомним

В начале ноября The Verge рассказал о планах Apple позволить пользователям завещать свои данные с помощью функции Digital Legacy (“Цифровое наследие”). Пользователь сможет выбрать пятерых получателей — “наследников”, которые в случае его смерти смогут получить доступ к личной информации и данных, например, фотографий с iCloud. Для доступа наследникам понадобится свидетельство о смерти и ключ доступа.