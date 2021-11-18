Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,51 0,1014  EUR: 30,00 -0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7275

Apple начнет продавать пользователям запчасти для ремонта iPhone и iPad

Apple начнет продавать пользователям запчасти для ремонта iPhone и iPad

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Apple запустит специальный сервис Self Service Repair (“Сервис самостоятельного ремонта”) с продажи деталей и инструментов для ремонта пользователями телефонов и планшетов. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.

Цитата

“На начальном этапе программа будет сосредоточена на модулях (устройств), что зачастую ремонтируются, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера”, — сообщила корпорация, отметив, что возможность “дополнительного ремонта” станет доступной позже в 2022 году.

Детали

Первыми для покупки станут доступны детали для телефонов из линейки iPhone 12 и iPhone 13, затем появятся запчасти к компьютерам Mac с чипами M1. В Apple уточнили, что Self Service Repair начнет работать в начале 2022 года в США и в течение года распространится на другие страны.

В Apple также добавили, что всего планируется продавать более 200 отдельных запчастей и инструментов для ремонта устройств. В компании отметили, что самостоятельный ремонт предназначен только для тех людей, обладающий соответствующим знанием и опытом в ремонте техники.

Для подавляющего большинства владельцев iPhone, iPad и Mac посещение сертифицированный центр по ремонту, где используются оригинальные запчасти корпорации, является самым оптимальным и надежным способом ремонта, резюмировали в Apple.

Напомним

В начале ноября The Verge рассказал о планах Apple позволить пользователям завещать свои данные с помощью функции Digital Legacy (“Цифровое наследие”). Пользователь сможет выбрать пятерых получателей — “наследников”, которые в случае его смерти смогут получить доступ к личной информации и данных, например, фотографий с iCloud. Для доступа наследникам понадобится свидетельство о смерти и ключ доступа.

Источник: УНН
Теги: США, ремонт, Apple
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.