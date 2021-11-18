Глава Пентагона заявил, что США не известны цели действий РФ у границ Украины

КИЕВ. 18 ноября. УНН. США не известны цели российского руководства в связи со стягиванием российских войск к границе Украины. Об этом заявил на брифинге в среду министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.

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“Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией”, — отметил Ллойд. “Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует (президент России Владимир) Путин, — продолжил он. — Но эти передвижения (войск), безусловно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной в отношении своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений”.

“Мы продолжаем наблюдать со стороны России поведение, что вызывает наше беспокойство”, — ответил Остин на вопрос, что касалось активности у границ Украины российских ВС, а также недавних испытаний РФ, в ходе которых был уничтожен российский космический аппарат, создал угрозу для астронавтов на МКС.

По словам Остина, ни то, ни другое “не способствует атмосфере безопасности и вызывает в США глубокое беспокойство”.

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Глава Пентагона отметил, что регулярно поддерживает контакты по этому вопросу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американским генералом Значительного Уолтерсом. Остин также отметил, что поддержка США “территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой”.

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