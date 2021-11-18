Глава Пентагона заявил, что США не известны цели действий РФ у границ Украины
КИЕВ. 18 ноября. УНН. США не известны цели российского руководства в связи со стягиванием российских войск к границе Украины. Об этом заявил на брифинге в среду министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.
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“Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией”, — отметил Ллойд. “Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует (президент России Владимир) Путин, — продолжил он. — Но эти передвижения (войск), безусловно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной в отношении своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений”.
“Мы продолжаем наблюдать со стороны России поведение, что вызывает наше беспокойство”, — ответил Остин на вопрос, что касалось активности у границ Украины российских ВС, а также недавних испытаний РФ, в ходе которых был уничтожен российский космический аппарат, создал угрозу для астронавтов на МКС.
По словам Остина, ни то, ни другое “не способствует атмосфере безопасности и вызывает в США глубокое беспокойство”.
Детали
Глава Пентагона отметил, что регулярно поддерживает контакты по этому вопросу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе американским генералом Значительного Уолтерсом. Остин также отметил, что поддержка США “территориальной целостности и независимости Украины остается незыблемой”.
Контекст
В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.
Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.
Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.
В то же Время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.