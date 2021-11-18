ООН заявила о присутствии ИГ почти во всех провинциях Афганистана

КИЕВ. 18 ноября. УНН. "Талибан”, находящийся у власти в Афганистане, не в состоянии противостоять расширению террористической группировке “Исламское государство” на территории страны. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс, сообщает Reuters, передает УНН.

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“Другим негативным развитием событий является неспособность “Талибана” остановить распространение “Исламского государства”, — сказала она.

По ее словам, сейчас представители “ИГ-Хорасан” (ответвление “Исламского государства”, что действует на афганской территории) присутствуют почти во всех провинциях и “становятся все более активными”.

В то же время Лайонс отметила, что талибы в борьбе с ИГ используют внесудебные задержания и убийства тех, кого “Талибан” подозревает в связях с “Исламским государством”.

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Посланник также заявила, что ухудшение экономической ситуации в Афганистане может привести к росту незаконной торговли наркотиками, оружием и людьми. “Сохраняющийся паралич банковского сектора подтолкнет финансовую систему к теневому обмену денег, что лишь будет способствовать терроризму, торговле людьми и контрабанде наркотиков”, — считает она.

Контекст

“Талибан” организовал наступление на афганские правительственные силы после того, как США объявили о выводе своего военного контингента из Афганистана. 15 августа талибы захватили столицу страны Кабул и объявили об окончании войны с правительственными силами. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. В качестве основных направлений своей политики талибы называли восстановление в Афганистане Исламского Эмирата, всеобщую амнистию и прекращение производства наркотиков.