Хоккей: столичный "Сокол" в третий раз за сезон обыграл"Краматорск"

КИЕВ. 18 ноября. УНН. После международной паузы возобновились игры в чемпионате УХЛ. Первыми на льду через неделю встретились хоккеисты "Краматорске" и "Соколу", передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

В первом периоде счет открыл "Сокол", реализовав большинство - Андрей Смирнов снял паутину с ворот Виталия Труса. Меньше чем через минуту киевляне удвоили свое преимущество шайбой Даниила Давыдова. "Краматорск" сократил отрыв - Макар Ваулин забросил шайбу. До конца первого периода краматорчане сравняли счет, играя в численном преимуществе - Ярослав Сергиевский мощным броском направил шайбу в ворота Артура Оганджаняна.

Во втором периоде Антон Рубан вывел "Сокол" вперед и на перерыв команды ушли со счетом 2:3. В заключительной двадцатиминутке Андрей Михнов обыграл Виталия Труса, забросив четвертую шайбу команды. До конца периода командам не удалось изменить счет. Матч завершился со счетом 2:4.

Дополнения

"Сокол" в третий раз за сезон обыграл "Краматорск", набрал 20 очков и опережает "Донбасс" на три балла. "Краматорск" третий - 21.