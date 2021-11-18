Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,51 0,1014  EUR: 30,00 -0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7140

На Гаити скончался один из подозреваемых в убийстве президента страны

На Гаити скончался один из подозреваемых в убийстве президента страны

Жовенель Моиз

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, скончался в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило агентство EFE, передает УНН.

Детали

По его данным, причиной смерти стала “неустановленная болезнь”.

Позднее агентство Reuters сообщило, что 52-летний полицейский скончался от остановки сердца, а последние две недели он находился в больнице с симптомами заражения коронавірусною инфекцией.

Что предшествовало

7 июля Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его жена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве было задержано более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Источник: УНН
Теги: убийство, смерть, подозреваемый
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.