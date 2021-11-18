На Гаити скончался один из подозреваемых в убийстве президента страны

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, скончался в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило агентство EFE, передает УНН.

Детали

По его данным, причиной смерти стала “неустановленная болезнь”.

Позднее агентство Reuters сообщило, что 52-летний полицейский скончался от остановки сердца, а последние две недели он находился в больнице с симптомами заражения коронавірусною инфекцией.

Что предшествовало

7 июля Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его жена. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве было задержано более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.