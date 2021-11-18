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На 18 ноября установлена цена на банковские металлы

На 18 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 18 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1589.0502 грн

Серебро — 21.4166 грн

Платина — 909.6082 грн

Палладий — 1847.9701 грн.

В сравнении с 17 ноября курс всех металлов упал, кроме палладия, который вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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