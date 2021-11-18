Новости: Экономика
18 ноября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 4830
На 18 ноября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 18 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1589.0502 грн
Серебро — 21.4166 грн
Платина — 909.6082 грн
Палладий — 1847.9701 грн.
В сравнении с 17 ноября курс всех металлов упал, кроме палладия, который вырос.
Источник: УНН
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