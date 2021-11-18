18 ноября отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины и день философии

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины, а в мире — Международный день отказа от курения и Международный день философии. В свою очередь, верующие чтят память святого Ионы, передает УНН.

День сержанта Вооруженных Сил Украины

Праздник установлен официально, “Отмечая преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения воинских традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины”, о чем сообщается в Указе Президента Украины № 153/2019 от 19 апреля 2019 года.

Ранее День сержанта в Украине отмечался согласно приказу министра обороны от 10 февраля 2009 года. Этот профессиональный праздник был введен с целью поддержки и повышения престижа военной службы по контракту на должности сержантского и старшинского состава, а также дальнейшего патриотического воспитания военных кадров Украины.

День профессионального сержанта в Вооруженных Силах Украины, согласно соответствующему приказу, было принято отмечать в первую пятницу марта. Сейчас — ежегодно 18 ноября.

По случаю День профессионального сержанта в подразделениях оформляются “Доски почета”, на которых размещены фотографии и материалы о лучших старшин и сержантов. По местам дислокации соединений и воинских частей проводятся встречи старшин и сержантов с учащимися и студентами учебных заведений.

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения, или No Smoking Day, существует с 1977 года. Он появился по инициативе Американского онкологического общества и ежегодно отмечается в третий четверг ноября, который в этом году приходится на 18 ноября.

Этот день отмечают и в Украине. Это прекрасный повод задуматься над тем, что в целом в нашей стране сейчас курит десятая часть женщин, более половины всех мужчин, 53% старшеклассников.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространения табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. В наше время в Украине насчитывается почти 9 миллионов активных курильщиков, которые составляют треть всего трудоспособного населения страны. Исследования показывают, что большинство взрослых курильщиков (65%) хотели бы избавиться от этой привычки и пытались сделать это не один раз. Развитие зависимости от никотина — одно из главных препятствий при отказе от курения.

В Украине табакокурение является опосредованной причиной каждого пятого случая смерти лиц старше 35 лет. Ежегодно в нашей стране умирают от последствий курения около 100 тыс. людей. Те, кто начал курить до 15 лет в пять раз чаще умирают от рака легких.

Международный день философии

Ежегодно в третий четверг ноября в Украине отмечают Международный день философии, введенный ЮНЕСКО в 2002 году. Сейчас этот день празднуют в более 80-ти странах мира. В 2021 году Международный день философии приходился на 18 ноября. Главная цель празднования Международного Дня философа заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения глобальных социокультурных преобразований, которые происходят сейчас, приобщить людей к многолетней философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих перед социумом сегодня, способствовать созданию общества, в котором лучше придерживаться принципов терпимости и уважения.

Множество мыслителей утверждали, что суть философии заключается в удивлении. И в самом деле, философия рождается из природного устремления человеческих существ интересоваться собой и миром, в котором они живут. Как рефлексия любви к мудрости, философия учит нас мыслить о мысли, исследовать фундаментальные истины, выверять посылки и строить собственные выводы. На протяжении веков в разных культурах философия рождала концепции, идеи и труды по обоснованному анализу, и закладывала основу критического, независимого и творческого мышления. Знакомя нас с многообразием существующих в мире интеллектуальных течений, философия способствует диалогу культур. Стимулируя интерес к мышлению и конструктивному обмену мнениями, она способствует созданию общества, в котором лучше соблюдаются принципы терпимости и уважения.

В этот День, посвященный определенной теме, проводятся и организуются различные мероприятия (на местном, национальном и международном уровнях): философские диалоги в кафе, дискуссии и круглые столы, конференции и семинары, выставки и презентации, и другие культурные мероприятия в контексте общей темы дня, с участием философов и ученых из всех отраслей естественных и общественных наук, преподавателей, студентов, школьников, представителей культуры, образования, СМИ и широкой общественности. Поэтому, философию можно воспринимать и как форму общественного и индивидуального сознания, которое постоянно пополняется на высшем, теоретическом уровне, и как мудрость человечества, и как стиль мышления. Философия помогает человеку познавать мир и саму себя, раскрывать премудрость бытия и самоутверждения.

В четверг, 18 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Тихон, Гавриил, Тимофей, Григорий и Памфил.​