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Коронавирус: с сегодняшнего дня Винницкая область перешла в "красную" зону карантина

Коронавирус: с сегодняшнего дня Винницкая область перешла в "красную" зону карантина

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, с 18 ноября, Винницкая область вошла в “красную” зону карантина. Об этом 15 ноября в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

Цитата

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области”, — сообщил ранее чиновник.

Детали

Так, с 18 ноября запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведения массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Добавим

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения, в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в “красную” зону перешли 16 областей и Киев.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, Коронавирус, карантин
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