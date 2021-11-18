Регулятор ЕС получил заявку на одобрение вакцины Novavax

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку заявки на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе европейского регулятора, передает УНН.

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“Оценка будет проходить по ускоренному графику, и вывод может быть выдан в течение нескольких недель, если представленные данные достаточно полные, чтобы доказать эффективность, безопасность и качество вакцины”, — отметили в агентстве. Возможность ускоренного одобрения связана с тем, что EMA “уже оценила значительную часть данных препарата в ходе последовательной экспертизы”. В том числе это касается информации о лабораторных и клинических исследованиях, данных по производству, качеству, иммуногенности и эффективности.

Детали

Организация выпустит рекомендацию на выдачу временного регистрационного удостоверения, если придет к выводу, что преимущества использования Nuvaxovid перевешивают риски. Последним шагом, который открывает возможность использования вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Европейской комиссии, которое обычно занимает не более нескольких дней.

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Дополнение

В Европе для вакцинации населения используются четыре препараты: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Полную вакцинацию в ЕС, по последним данным, получили 65 процентов жителей с учетом подростков с 12 лет. Медики и научное сообщество не исключают, что препарат Novavax можно будет использовать как бустер для ревакцинации населения.