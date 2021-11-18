Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,51 0,1014  EUR: 30,00 -0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами: женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике
В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами: женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9765

Регулятор ЕС получил заявку на одобрение вакцины Novavax

Регулятор ЕС получил заявку на одобрение вакцины Novavax

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку заявки на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе европейского регулятора, передает УНН.

Цитата

“Оценка будет проходить по ускоренному графику, и вывод может быть выдан в течение нескольких недель, если представленные данные достаточно полные, чтобы доказать эффективность, безопасность и качество вакцины”, — отметили в агентстве. Возможность ускоренного одобрения связана с тем, что EMA “уже оценила значительную часть данных препарата в ходе последовательной экспертизы”. В том числе это касается информации о лабораторных и клинических исследованиях, данных по производству, качеству, иммуногенности и эффективности.

Детали

Организация выпустит рекомендацию на выдачу временного регистрационного удостоверения, если придет к выводу, что преимущества использования Nuvaxovid перевешивают риски. Последним шагом, который открывает возможность использования вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Европейской комиссии, которое обычно занимает не более нескольких дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индонезия первым в мире одобрил использование вакцины против коронавируса Novavax

Дополнение

В Европе для вакцинации населения используются четыре препараты: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Полную вакцинацию в ЕС, по последним данным, получили 65 процентов жителей с учетом подростков с 12 лет. Медики и научное сообщество не исключают, что препарат Novavax можно будет использовать как бустер для ревакцинации населения.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.