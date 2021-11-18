В Украине уже 3,28 млн случаев COVID-19, за сутки - 20 591

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,28 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 ноября, - 20,5 тысячи, что больше против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 752. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 17 ноября в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 3 907 человек;

летальных случаев - 752;

выздоровело - 19 633 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 284 008 человек;

выздоровело - 2 704 217 лица;

летальных случаев - 79 506;

проведено ПЦР-тестов - 15 348 780.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 478, медработников - 377.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1892) области, городе Киев (1483), Запорожской (1240), Донецкой (1203), Полтавской (1100) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.