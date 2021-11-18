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В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами: женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике
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Холодная погода и мокрый снег: прогноз на сегодня

Холодная погода и мокрый снег: прогноз на сегодня

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на севере Украины и в Карпатах прогнозируют мокрый снег. Днем температура по стране не будет подниматься выше 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 18 ноября без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах с мокрым снегом).

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 5° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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