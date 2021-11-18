В Киеве с утра образовались пробки: где “тянучка”

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:15, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Степана Бандеры и Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Елены Телиги, Щусева, Вадима Гетьмана, Борщаговской, а также на на Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой улице.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах: Броварском, Юрия Гагарина, Бажана и Соборности.

Также пробки образовались на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко и Владимира Сосюры.

Движение на мостах — Дарницком, Северном — затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдается незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На мосту Патона движение затруднено в оба направления.

Дополнение

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 5° тепла.

На севере Украины и в Карпатах прогнозируют мокрый снег.