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Спикеру Сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

Спикеру Сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Спикер польского Сената верхней палаты парламента Томаш Гродзский получил посылку со взрывоопасным порошком и угрозами. Об этом он сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“На мое имя в Сенат пришла посылка — письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они быстро справятся со злоумышленником", - написал Гродзский.

Детали

По данным RMF FM, в посылке находилось 10 граммов порошка нитроцеллюлозы, который является компонентом большинства бездымных порохов и используется в стрелковом оружии и артиллерии как материал для снарядов. Наличие взрывчатки подтвердили в Государственной службе охраны, которой передали посылку.

И в отправлении были карточки с угрозами в адрес экс-премьера Польши, лидера крупнейшей оппозиционной силы страны - “Гражданская коалиция” Дональда Туска и члена политсилы Дариуша Йонського. Отправителем посылки указан "лесной охранник". Полиция Варшавы проводит расследование по этому поводу.

Добавим

Томаш Гродзский возглавил Сенат Польши в ноябре 2019 года. Он представлял оппозиционную “Гражданскую коалицию”.

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, взрывчатка, спикер
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