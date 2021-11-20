Спикеру Сената Польши прислали посылку со взрывчаткой и угрозами

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Спикер польского Сената верхней палаты парламента Томаш Гродзский получил посылку со взрывоопасным порошком и угрозами. Об этом он сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“На мое имя в Сенат пришла посылка — письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они быстро справятся со злоумышленником", - написал Гродзский.

Детали

По данным RMF FM, в посылке находилось 10 граммов порошка нитроцеллюлозы, который является компонентом большинства бездымных порохов и используется в стрелковом оружии и артиллерии как материал для снарядов. Наличие взрывчатки подтвердили в Государственной службе охраны, которой передали посылку.

И в отправлении были карточки с угрозами в адрес экс-премьера Польши, лидера крупнейшей оппозиционной силы страны - “Гражданская коалиция” Дональда Туска и члена политсилы Дариуша Йонського. Отправителем посылки указан "лесной охранник". Полиция Варшавы проводит расследование по этому поводу.

Добавим

Томаш Гродзский возглавил Сенат Польши в ноябре 2019 года. Он представлял оппозиционную “Гражданскую коалицию”.