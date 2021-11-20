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COVID-19 среди животных: в Нидерландском зоопарке гориллы и львы заразились коронавирусом

COVID-19 среди животных: в Нидерландском зоопарке гориллы и львы заразились коронавирусом

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Зоопарк Diergaarde Blijdorp в Роттердаме отправил некоторых горилл и львов на карантин из-за заражения коронавирусом. Работники ожидают, что животные переболеют легко, но пока посетители не смогут их увидеть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт зоопарка.

Детали

Симптомы животных похожи на грипп: они вялые, имеют меньший аппетит, иногда легкий кашель, а у горилл также проблемы с желудком и кишечником. Тест показал, что животные заражены коронавирусом.

Сейчас вольеры горилл и Львов закрыли. Животные остаются на карантине, а посетители временно не смогут их увидеть.

Каким образом животные заразились, пока неизвестно. Впервые тестирование животных в этом зоопарке показало положительный результат на коронавирус.

Напомним

Министерство сельского хозяйства США сообщило о выявлении первых в мире случаев заражения диких оленей коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: зоопарк, Коронавирус
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