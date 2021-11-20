Гол Малиновского помог “Аталанте” обыграть клуб украинца Коваленко

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В 13-м туре итальянской Серии А состоялось дерби команд футболистов сборной Украины: “Аталанта” Руслана Малиновского принимала “Специю” Виктора Коваленко, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Коваленко вышел в стартовом составе и отыграл до 64-й минуты, а Малиновский появился на поле на 60-й минуте и успел отметиться забитым мячом, а сама встреча закончилась победой его команды со счетом 5:2.

Сейчас, имея в активе 25 очков, “Аталанта” идет четвертой в турнирной таблице Серии А. В “Специи” 11 баллов и 16-я строчка.

Дополнение

В Этом сезоне Малиновский отыграл в Серии А 12 матчей, в которых забил дважды и отдал результативный пас. В Коваленко шесть поединков — гол и два ассисти.