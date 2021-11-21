Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Австралийские исследователи из Квинследського университета вместе с международными партнерами использовали искусственный интеллект (ИИ), который улучшил урожайность нута. Исследователи считают, что это поможет справиться с голодом в некоторых регионах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Technology Org.

Детали

Международная команда ученых провела исследование с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта и разработали генетическую модель “идеального нута” — его урожайность повысилась на 12%. Исследовательская команда генетически отобрала тысячи сортов нута, а команда ученых затем использовала эту информацию для определения наиболее ценных комбинаций генов с помощью искусственного интеллекта. В результате эксперты смогли создать нут с идеальной генетикой. Они хотели получить сорт с повышенной урожайностью, устойчивостью к засухе, жаре и заболеваниям.

Известно, что технология ИИ, которая используется в этом проекте, называется “FastStack” работает в сочетании с технологией геномного прогнозирования, чтобы предсказать, какие комбинации генов дадут лучшие результаты с точки зрения урожайности и устойчивости.

Ученые признают, что использование этой сгенерированной искусственным интеллектом модели нута для увеличения массы семян в поле будет сложной задачей, но такие методы, как скоростной отбор, должны помочь им относительно быстро развивать новые сорта нута.

Хотя нут является ключевым ингредиентом средиземноморской и ближневосточной кухонь, он также является крупнейшей бобовой культурой в Австралии после люпина. Он очень важен для австралийцев и сельского хозяйства в целом, поскольку самооплодотворяется азотом, поэтому является полезным для окружающей среды. Сочетая это с полезными свойствами нута, можно понять, почему он стоит нашего внимания.

Более того, что ученые могут использовать ИИ не только для улучшения нута. Это инструмент будущего во многих областях, включая сельское хозяйство.