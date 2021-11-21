КИЕВ. 21 ноября. УНН. Hyundai представила концепт электрического внедорожника Seven в рамках выставки AutoMobility в Лос-Анджелесе (США). Это прототип будущего премиального кроссовера Hyundai Ioniq 7. Компания отмечает, что это - инновационный жилое пространство на колесах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New Atlas.

Детали

Особенность транспортного средства заключается в модульной конструкции, а для многих — это имеет основополагающее значение.

Автомобиль разработан на базе платформы E-GMP (Electric Global Modular Platform) - основа будущих Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Ожидается, что запас хода составит 480 километров. Кроме того, скоростные зарядные станции мощностью 350 киловатт обещают заряд батареи с 10% до 80% лишь за 10 минут.

Подчеркивают, что мощное заднее освещение призвано повысить безопасность на дороге, ведь его трудно будет не заметить во время торможения. Колесные диски получили элементы активной аэродинамики Active Air Flaps.

Известно, что во внедорожнике:

— Двери без центральной стойки Pillarless Coach Doors;

— нет ремней безопасности;

— есть минихолодильник;

— оба передние сиденья вращаются на 360 градусов;

— системы очистки воздуха Hygiene Airflow System и UVC Sterilization;

— предусмотрено отделение, которое может “освежить” обуви пассажиров;

— светотехника “Parametric Pixel”.

По информации разработчиков, салон Seven является удивительно практичным. Интерьер изготовлен из бамбука, минеральной штукатурки, биосмол, меди и ткани с антибактериальными свойствами. Следовательно, все поверхности внутри Seven всегда оставались чистыми.



Напомним

В США выплатили более 25 млн долларов инженеру Hyundai, который сообщил об уязвимости автомобилей.