Украинские полярники показали как перебрасываются айсберги в водах Антарктики

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинские полярники зафиксировали редкое явление-как перебрасываются айсберги в водах Антарктики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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“Знаете Ли вы, что айсберги в переводе с немецкого — это „ледяные горы“? Эти горы образуются тогда, когда глыбы льда откалываются от огромных ледников и” отправляются" в самостоятельную жизнь“, — говорится в сообщении.

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Полярники объяснили, как только ледники отправятся в самостоятельную жизнь, то сразу же начинают разрушаться. Средний возраст айсберга в водах Антарктики составляет 2 года.

В процессе жизни и “путешествия” по океану айсберг несколько раз кувыркается. Это происходит тогда, когда его подводная часть тает быстрее, чем надводная.

Отмечается, что это уникальное явление переброски айсберга снял руководитель прошлой, 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.