Сотрудники Лесной службы Индии спасли детенышей редкой кошки

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Лесной службы Индии спасли диких животных на одной из сельскохозяйственных ферм. Это удалось благодаря работникам, которые полностью остановили свою работу, чтобы позаботиться о семье котят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

Детали

Во время сбора урожая фермеры обнаружили в траве 5 малышей редкой камышовой кошки. Этот вид относится к тем, который вымирает и защищен законом.

Хоть мамы-кошки поблизости не было, однако фермеры надеялись, что она вернется. Они не трогали котят, а осторожно огородили их и остановили работу в поле.

Сотрудники Лесной службы, которых вызвали на место происшествия, установили несколько камер и стали ждать. Когда камышовая кошка вернулась, ее поймала одна из відеопасток. Она несколько раз обошла поле, проверила все вокруг, а ночью по одному перетащила котят в лес.

Our rescue work was featured in all national news portals today. Good to see the positive effect. After this a prominent NGO asked me to give details of kids of village, they want to give them gifts. Which we will do. This is how balance works.Https://t.Co/FOrKr43Ypa