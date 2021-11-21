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Сотрудники Лесной службы Индии спасли детенышей редкой кошки

Сотрудники Лесной службы Индии спасли детенышей редкой кошки

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Лесной службы Индии спасли диких животных на одной из сельскохозяйственных ферм. Это удалось благодаря работникам, которые полностью остановили свою работу, чтобы позаботиться о семье котят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

Детали

Во время сбора урожая фермеры обнаружили в траве 5 малышей редкой камышовой кошки. Этот вид относится к тем, который вымирает и защищен законом.

Хоть мамы-кошки поблизости не было, однако фермеры надеялись, что она вернется. Они не трогали котят, а осторожно огородили их и остановили работу в поле.

Сотрудники Лесной службы, которых вызвали на место происшествия, установили несколько камер и стали ждать. Когда камышовая кошка вернулась, ее поймала одна из відеопасток. Она несколько раз обошла поле, проверила все вокруг, а ночью по одному перетащила котят в лес.

Источник: УНН
Теги: кот, Индия
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