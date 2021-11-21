Новости: УНН Lite
21 ноября 2021, 03:43 • Юлиана Росковинская • 22020
На Волыни установили самую высокую в Украине качели
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В селе паромов, Владимир-Волынского района установили самую высокую качели в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Поромівської территориальной общины Олега Савчука.
Детали
Высота деревянной качели — 11 метров.
“Таких высоких деревянных качель в Украине еще не было. Наша имеет шанс попасть в Книгу рекордов Украины", - говорится в заметке.
Официальное открытие состоится 21 ноября в 14:00.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram