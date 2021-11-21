На Волыни установили самую высокую в Украине качели

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В селе паромов, Владимир-Волынского района установили самую высокую качели в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Поромівської территориальной общины Олега Савчука.

Детали

Высота деревянной качели — 11 метров.

“Таких высоких деревянных качель в Украине еще не было. Наша имеет шанс попасть в Книгу рекордов Украины", - говорится в заметке.

Официальное открытие состоится 21 ноября в 14:00.