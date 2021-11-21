Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН Lite
Архив
22020

На Волыни установили самую высокую в Украине качели

На Волыни установили самую высокую в Украине качели

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В селе паромов, Владимир-Волынского района установили самую высокую качели в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Поромівської территориальной общины Олега Савчука.

Детали

Высота деревянной качели — 11 метров.

“Таких высоких деревянных качель в Украине еще не было. Наша имеет шанс попасть в Книгу рекордов Украины", - говорится в заметке.

Официальное открытие состоится 21 ноября в 14:00.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.