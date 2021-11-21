“Шахтер” обыграл “Рух” и догнал “Динамо” в УПЛ

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 15-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” принимал на НСК “Олимпийский” львовский “Рух”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

От первых минут “горняки” завладели мячом и пространством, заставляя гостей почти всей командой отойти к своей штрафной, но дивидендов до отдыха не было.

На старте второй половины вновь был заметным Мудрик: сначала его подачу на Фернандо прервал Стаменкович, а затем после удара самого Михаила гостей спас вратарь. “Шахтер” далее шел вперед большими силами, и вот еще один сейв совершил Панькив, взяв мощный выстрел Тете с левой ноги.

Львовяне ответили своим редким контрвыпадом, но выручил своевременный подкат Бондаря. Ближе к финальному свистку давление хозяев росло, а последние минуты превратились в настоящий штурм, обеспечивший результат. Если удар Соломона с угла штрафной приняла на себя штанга, то на 86-й минуте мощный залп Маркоса Антонио с дальней дистанции попал точно в верхний угол — 1:0. За несколько минут Маркос выступил в роли ассистента, а Тете легко переиграл кипера в ближнем бою — 2:0.

Итак, команда Де Дзерби набрала 38 баллов и догнала “Динамо”. "Рух" идет десятым с 13 баллами.



Дополнения

24 ноября команда Роберто Де Дзерби сыграет на выезде с миланским “Интером”.