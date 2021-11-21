Netflix снизил стоимость подписки в Украине

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Netflix предлагает украинским пользователям базовый тариф за 4,99 евро, ранее его стоимость составляла 7,99 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Netflix.

Детали

Netflix предлагает украинским пользователям базовый тариф за 4,99 евро, ранее его стоимость составляла 7,99 евро. Этот тарифный план позволяет смотреть контент одновременно на одном экране. При подключении других планов количество устройств, на которых одновременно можно смотреть видео больше.

Например, тарифный план “Стандартный” позволяет смотреть контент сразу на двух экранах, также он предлагает HD-качество видео. Netflix также снизил его стоимость в Украине до 7,49 евро. Ранее его цена составляла 9,99 евро.

Тарифный план “Премиум”, с каким видео можно смотреть сразу на четырех устройствах в HD и UltraHD-качестве, подешевел до 9,99 евро. Ранее он стоил 11,99 евро.

“Как подписчик Netflix, с вас автоматически взимается плата один раз в месяц в день регистрации. Вы можете сменить свой тарифный план или отменить его онлайн в любое время”, — сказано в сообщении сервиса.

Напомним

Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов.