Сборная Украины по современному пятиборью стала призером чемпионата Европы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Женская сборная Украины по современному пятиборью выиграла командную “бронзу” на молодежном чемпионате Европы (до 24-х лет), который проходит в Джонкове (Польша), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации современного пятиборья Украины (ФСПУ).

Детали

Женская сборная Украины по современному пятиборью в составе Ольги Клуннікової, Анастасии Чижовой и Ирины Кубрак с результатом 3849 очков получили награду бронзового достоинства.

Комплект золотых медалей достался Великобритании, а серебряные медали в активе белорусок.

Заметим, что у в личном зачете Клунникова заняла 9-е место, Кубрак-18 - е, Чижова-23-е.

Дополнение

У мужчин Украину представляют Владислав Чекан, Юрий Ковальчук, Тарас Химич и Максим Агарушев.