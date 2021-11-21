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Сборная Украины по современному пятиборью стала призером чемпионата Европы

Сборная Украины по современному пятиборью стала призером чемпионата Европы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Женская сборная Украины по современному пятиборью выиграла командную “бронзу” на молодежном чемпионате Европы (до 24-х лет), который проходит в Джонкове (Польша), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации современного пятиборья Украины (ФСПУ).

Детали

Женская сборная Украины по современному пятиборью в составе Ольги Клуннікової, Анастасии Чижовой и Ирины Кубрак с результатом 3849 очков получили награду бронзового достоинства.

Комплект золотых медалей достался Великобритании, а серебряные медали в активе белорусок.

Заметим, что у в личном зачете Клунникова заняла 9-е место, Кубрак-18 - е, Чижова-23-е.

Дополнение

У мужчин Украину представляют Владислав Чекан, Юрий Ковальчук, Тарас Химич и Максим Агарушев.

Источник: УНН
Теги: сборная Украины
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