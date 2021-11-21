21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Также сегодня Украина празднует День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил, День работников сельского хозяйства. Верующие чтят память Святого Михаила, пишет УНН.

День Достоинства и Свободы

С 2017 ежегодно 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот национальный праздник имеет чрезвычайно важное значение для каждого украинца. Его цель-утвердить стремление граждан Украины к демократии, справедливости, свободе и одобрить движение к будущему в Европе.

Праздник указывает сразу на два судьбоносных события в жизни украинцев — Оранжевую революцию 2004 года и Революцию Достоинства 2013 года. “Оранжевая революция” началась после грубых нарушений во время процесса выборов президента Украины, когда произошла фальсификация результатов. Украинцы были недовольны и возмущены желанием Виктора Януковича незаконно захватить власть. Поэтому сторонники другого кандидата, Виктора Ющенко, начали выходить на митинги. Протесты проходили не только на главной площади страны, но и по всем городам.

“Революция Достоинства” прошла ровно через 9 лет после Оранжевой. На этот раз граждане были недовольны решением Кабмина остановить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Первые протестующие начали выходить на улицы Киева именно 21 ноября. В ответ на митинг, власти применили силу. После этого протесты заполонили все города страны. Протестующие не покидали Майдан Независимости в течение зимы 2013-2014 гг. Наиболее кровавые события произошли 18-20 февраля, когда от снайперских выстрелов погибли десятки евромайданцев. Сейчас их знают под общим названием “Небесная Сотня”.

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил

Появился праздник в 2017 году, когда было заменено название десантных войск на десантно-штурмовые войска. Сегодня они являются отдельной частью Вооруженных сил Украины, принимают активное участие в зоне АТО/ООС, а также в специальных и миротворческих операциях.

День работников сельского хозяйства

В этом году оно приходится на 21 ноября. Цель дня-признать тяжелый труд агрономов и фермеров, показать уважительное отношение к представителям этой профессии. За первые годы независимости Украины было введено немало реформ, которые помогли сельскому хозяйству быстрее развиваться.

День Святого Михаила

В народе праздник получил название “Михайлов день”. Термин “собор” означает собрание всех святых Ангелов, которых возглавляет именно Архистратиг Михаил, который является небесным вождем. Имя Михаил переводится как “подобный Богу”.

Архангел Михаил изображается на иконах в воинских доспехах, с копьем или мечом, которым поражает дракона. Библейские писания утверждают, что именно Михаил — единственный ангел, который смог дать сопротивление Люциферу и даже сбросить его с неба. С тех пор его считают наиболее приближенным к Богу ангелом. Он руководит другими ангелами и является защитником всех несправедливо обиженных или обманутых.

Архангел Михаил распространенный символ геральдики. В Украине он символизирует Киевщину, а также Приднепровскую Украину.

Именины

День Ангела празднуют: Михаил, Михайлина.