21 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
В воскресенье, 21 ноября, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение объявлено в следующих регионах:
В Киеве и области;
Ровенской;
Волынской;
Львовской;
Хмельницкой;
Тернопольской;
Ивано-Франковской;
Черновицкой;
Сумской;
Харьковской;
Днепропетровской;
Черкасской;
Запорожской;
Полтавской;
Луганской.
Синоптики рекомендуют не оставлять форточки открытыми и одевать куртки не продуваются, также воздержаться от прогулок, не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов.