21 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В воскресенье, 21 ноября, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение объявлено в следующих регионах:

В Киеве и области;

Ровенской;

Волынской;

Львовской;

Хмельницкой;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Сумской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Черкасской;

Запорожской;

Полтавской;

Луганской.

Синоптики рекомендуют не оставлять форточки открытыми и одевать куртки не продуваются, также воздержаться от прогулок, не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов.