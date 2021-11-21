В Украине уже 3,33 млн случаев COVID-19, за сутки - 10 635

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,33 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 ноября, - 10,635 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 377. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МИНЗДРАВА Украины.

“За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19”, — сообщили в МИНЗДРАВЕ.

Также за прошедшие сутки:

Госпитализировано — 4 048 людей;

Летальных случаев— 377;

Выздоровел — 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 3 332 943 человек;

Выздоровел — 2 762 950 человек;

Летальных случаев— 81 272;

Проведен ПЦР-тестов — 15 542 112.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей — 894, медработников— 99.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1870) области, городе Киев (1484), Запорожской (1027), Донецкой (1010), Львовской (1017) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16 месте по распространению и на 18 — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 Сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу за неделю-20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 Сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.