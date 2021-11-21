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Дубль Ибрагимовича не спас “Милан” от первого поражения в Серии А

Дубль Ибрагимовича не спас “Милан” от первого поражения в Серии А

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В итальянской Серии А состоялись несколько поединков в одном из которых в гости к “Фиорентины” пожаловал “Милан”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “россонери”.

Детали

До перерыва “фиалки” имели два мяча преимущества — забивали Дункан и Сапонара. После перерыва дубль Ибрагимовича вернул интригу в игру, но на это своим дублем ответил Влахович. В компенсированное время автогол Венуті не привел к потере очков “Фиорентины” — 4:3.

Примечательно, что это поражение стало для “Милана” первой в нынешнем сезоне Серии А, до этого команда Стефано Пиоли одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. "Милан" (32 очка) идет на второй строчке в таблице. "Фиорентина" (21) поднялась на шестое место.

Дополнение

В одном из параллельных матчей римское “Лацио” дома уступило “Ювентусу” — 0:2.

Источник: УНН
Теги: футбол
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