Ученые хотят приспособить керамику к изменению формы для получения материала новыми возможностями

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Для этого нужно изменить состав материала, чтобы подстроить фазы и расстояния между атомами. Но если синхронизировать только фазы перехода, то полученный материал может взорваться или распасться. Ученые работали долгое время, чтобы изготовить керамический материал, который может эффективно осуществлять переход между фазами и оставаться стабильным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nature.

Детали

Материалы с “памятью формы” — это предметы, которые под действием, например, температуры осуществляют “переход” из твердого состояния в твердое без перехода в жидкое состояние. Предмет с “памятью формы” меняет форму. Создание такого материала — это кропотливый труд ученых с настройкой расстояний между атомами.

Мы были удивлены нашими результатами. Керамика с “памятью формы” будет новым видом функционального материала, — заметил соавтор исследования Ричард Джеймс.

Существует большая потребность в приводах с памятью формы, которые могут работать при условиях высоких температур или в агрессивных средах. Но больше всего ученых беспокоит перспектива новой сегнетоэлектрической керамики. В этих материалах фазовое преобразование можно использовать для выработки электричества при малых температурах.

Благодаря кооперации университетских команд удалось достичь значительных результатов. Например, долгое время бытовало мнение, что керамика взрывается или распадается во время смены фаз. Однако ученые доказали обратное, что позволить создавать керамические изделия с памятью формы, которые требует промышленность.

Напомним

Группа исследователей в Японии безопасно получила водород высокой чистоты из воды в беспрецедентно масштабном эксперименте с использованием фотокаталитической вещества.