Из-за открытия представительства Тайваня в Литве - Китай снизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, эта мера вызвана открытием представительства Тайваня в Литве, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в заявлении, КНР рассматривает открытие представительства Тайваня в Литве как нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. “Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах”, — приводит телеканал заявление официального представителя МИД КНР.

“Принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений пришлось понизить дипломатические отношения с литовской стороной до уровня поверенных в делах. Правительство Литвы должно понести всю полноту вытекающей из этого ответственности”, — отмечается в сообщении МИД КНР.

Справка

Поверенный в делах — это должность главы дипломатического представительства. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях класс поверенного в делах является третьим рангом глав диппредставительств после послов и посланников.

Контекст

18 ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбэя. Свое представительство на Тайване Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года.

Китай отозвал посла из Литвы в августе, а 3 сентября литовский МИД сообщил об отзыве посла из Пекина. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.