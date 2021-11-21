Дела Майдана: в 2021 году почти на треть увеличилось количество лиц привлеченных к ответственности

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В этом году почти на треть увеличилось количество лиц, привлеченных по делам Майдана к уголовной ответственности — 53 против 38 в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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“Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется организация и процессуальное руководство следствием в 63 уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Это более 3500 эпизодов. В них сообщено о подозрении 128 лицам”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас в судах прокурорами обеспечено поддержание публичного обвинения в 111 таких процессах по обвинению 207 человек.

Отмечается, что в 2021 году работа по расследованию и судебному рассмотрению дел Майдана значительно активизировалась.

В ОГП напомнили, что завершено досудебное расследование в “материнском деле”, в которой исследовались обстоятельства организации силового разгона и расстрела митингующих 18-20 февраля 2014 года в центре столицы.

Расследованием установлено, что бывшие Президент Украины и 9 экс-чиновников — руководителей правоохранительных и других государственных органов, желая прекратить массовые акции протеста, организовали применения работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Сообщается, что это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста, в том числе к смерти 67 митингующих. Всего в те дни пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Сейчас стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам. После ознакомления защитников с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрение дела in absentia.

“В целом в 2021 году почти на треть увеличилось количество лиц, привлеченных по делам Майдана к уголовной ответственности — 53 против 38 прошлого года. В суд направлено 22 обвинительных акта в отношении 32 человек”, — информирует ОГП.

Кроме того, в течение 2021 года по делам Майдана осуждено почти столько же лиц, сколько за 3 предыдущих года вместе взятые. Сейчас уже постановлено 5 обвинительных приговоров, которыми осуждены 6 человек. В том числе 4 человека — к наказанию в виде реального лишения свободы. При этом значительно более строгими стали примененные судами меры наказания к осужденным.

“За управление подготовкой и совершения похищения Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их пытки, и заведомое оставление без помощи Юрия Вербицкого, что привело к его смерти до 9 лет лишения свободы осужден один из организаторов так называемых титушек. Еще один из руководителей титушек приговорен к 8 годам лишения свободы за организацию похищения и пытки лица, которое ошибочно восприняли за протестующего. Впервые осужден к наказанию в виде реального лишения свободы сотрудников Киевского „Беркута“ за совершение преступлений во время событий 30 декабря 2013 года, которые фактически положили начало противоправному применению насилия в отношении протестующих. Двух бывших правоохранителей приговорен к лишению свободы сроком на 3 года каждого и на такой же срок запрещено занимать должности в правоохранительных органах”, — говорится в сообщении.

Прокурорами офиса Генерального прокурора получены разрешения суда на специальное досудебное расследование в отношении 37 подозреваемых. Это в 2,5 раза больше чем в прошлом году.

Такие разрешения получены в отношении 6 высокопоставленных должностных лиц, 22 правоохранителей, 3 из которых занимали руководящие должности, и 9 гражданских лиц. А также в отношении 12 бывших сотрудников “Беркут”, которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек на ул. Институтской в г. Киеве, террористического акта и других преступлений.

Дополнение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

День Достоинства и свободы ввели в 2014 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинцев в ответ на решение тогдашней власти прекратить курса на евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.