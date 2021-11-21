Польша призвала Евросоюз ужесточить ответ на миграционный и газовый шантаж Беларуси и России

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларусью и энергетический и газовый шантаж России, передает УНН со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра.

Цитата

Моравецкий заявил, что ЕС должен сосредоточиться на таких приоритетах как: безопасность на востоке, энергетический и газовый кризис, риски, связанные с “Северным потоком-2”.

Цитата

“Мы должны сосредоточить свое внимание на восточной части, и я говорю об этом с европейскими лидерами. Мы должны усилить наш общий ответ на шантаж в виде миграционной политики и энергетически-газовый шантаж со стороны России”, — сказал Моравецкий.

Дополнения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild допустил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может использоваться для того, чтобы отвлечь от новых военных действий в отношении Украины. В частности, глава польского правительства призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода “Северный поток-2”, если Россия хочет “работать ради мира”.



Добавим

В последние месяцы Польша, а также Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвинил Лукашенко в стремлении создать хаос у границ Евросоюза в отместку за санкции против Минска.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “абсолютно возможно”, что его войска помогали мигрантам пересечь границу Польши и тем самым попасть в ЕС, но отрицал факт приглашения их в Беларусь.