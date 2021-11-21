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Ректорат университета Богомольца вводит в вузе цензуру

Ректорат университета Богомольца вводит в вузе цензуру

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Ректорат Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца решил ввести в вузе цензуру с требованием “публично корректно высказываться” и “согласовывать” все коммуникации с пресс-службой НМУ, написал в Facebook член Украинской Федерации общественных организаций содействия здравоохранению Генрик Маркевич.

Цитата

“Юрий Кучин (ректор НМУ им. А. А. Богомольца — ред.) прогнулся так, что аж мне стыдно хотя я к НМУ не имею никакого отношения. Ему было мало Ляшко в Ученом совете университета, теперь надо еще подчеркнуть свою лояльность и преданность просто на официальном сайте ВУЗа”, — написал Маркевич и добавил документ обращение ректората.

Детали

В документе в частности говорится, что: “Выступая на радио, по телевидению или на веб-сайтах наши научно-педагогические работники высказывают собственную (субъективную) точку зрения, которая не совпадает с официальной политикой Правительства, Министерства здравоохранения Украины или политикой Университета. Нужно помнить, что любая точку или распространена информация соотносится непосредственно с самим Университетом, его имиджем и влияет на репутацию...”.

Администрация вуза также решила заявить, что “участники университетского сообщества обязаны соблюдать следующие нормы и правила делового поведения”.

Ректорат требует:

  • осуществлять публичные коммуникации сотрудниками, которые имеют на это полномочия путем согласования с пресс-центром НМУ;
  • действовать “в интересах Университета”, поддерживать его “деловую репутацию и имидж”;
  • в публичных выступлениях “высказываться корректно придерживаясь норм и правил делового общения, не допускать высказываний, препятствующих интересам Университета и имеющих негативные последствия для его имиджа и репутации”;
  • и не использовать “не по назначению” информацию, полученную во время выполнения профессиональных обязанностей.

Дополнение

Стоит также отметить, что глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко входит в состав Ученого совета НМУ, в частности зафиксировано в списке ее персонального состава, утвержденного приказами НМУ от23.06.2021г. № 368 И от05.07.2021г. № 393.

Источник: УНН
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