Западные дипломаты поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Великобритания, Евросоюз, США и Канада поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы. В частности, в США заявили, что будут оставаться непоколебимым партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции, передает УНН.

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“Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы. Обе ценности являются основополагающими для каждого украинца, и за них стоит бороться. Великобритания разделяет эти ценности и гордится тем, что является другом и партнером Украины в развитии и защите свободной и демократической страны”, —написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

В посольстве США заявили, что будут оставаться непоколебимым партнером Украины на пути к евроатлантической интеграции.

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“8 лет назад обычные граждане пришли на киевский Майдан ради мечты баити Украину частью целостной, свободной и мирной Европы. США будет оставаться непоколебимым партнером Украины на ее пути к евроатлантической интеграции и в противостоянии тем, кто пытается подорвать волю украинского народа”, — отметили в посольстве США.

Также дипломатическое посольство Канады в Украине присоединилось к поздравлению.

“В 8-ю годовщину Революции Достоинства мы присоединяемся к людям в Украине в чествовании памяти тех, кто поднялся — и отдал свою жизнь ради построения более справедливой, свободной и демократической Украины”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в представительстве ЕС в Украине отметили, что Евросоюз признает европейские стремления Украины и чтит всех, кто боролся за них.

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“Сегодня, в День Достоинства и Свободы, Украина отмечает исторические события, которые проявили высокие стремления украинцев к демократии и свобод, а Евромайдан стал ключевым моментом в развитии нации. ЕС признает европейские стремления Украины и уважает всех, кто за это боролся”, — говорится в сообщении.

Дополнение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

День Достоинства и свободы ввели в 2014 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинцев в ответ на решение тогдашней власти прекратить курса на евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.