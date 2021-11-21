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Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
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Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года - разведка

Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года - разведка

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года. В интервью изданию Military Times он сообщил, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, передает УНН.

Детали

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Украина со своей стороны в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

Дополнение

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении. В то же время Буданов подчеркнул, что РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” и другое вооружение к границе.

Глава ГУР также отметил, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не отвадят россиян от нападения. “Для нас и россиян это не проблема”, — сказал Буданов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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