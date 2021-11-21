Саакашвили обратился к Байдену. Просит ввести санкции против грузинских чиновников

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-президента Михаила Саакашвили через своих адвокатов и членов партии отправил письмо журналу Politico, в котором назвал власти Грузии антидемократическими и попросил администрацию президента США Джо Байдена рассмотреть вопрос введения санкций, передает УНН.

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“Сегодня я призываю его администрацию (Джо Байдена — ред.) внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности. Учитывая цель Байдена продвигать дело демократии над автократией, я надеюсь, что он возьмет на себя ответственность...”, — написал Саакашвили.

Детали

По его словам, за последние несколько лет правящая партия Грузинская мечта консолидировала контроль над судебной системой и многими государственными и не государственными СМИ, позволила возрасти коррупции, манипулировала выборами и подтолкнула страну к сближению с путинской Россией.

“Между тем, правительство де-факто приостановило любые практические усилия по продвижению по пути к членству в НАТО — грузинский народ неоднократно заявлял о своем одобрении. Вместо этого Грузия заигрывает с платформой „регионального сотрудничества“ с Ираном и Россией, вдохновляясь идеей искоренения западного влияния из стратегического региона Южного Кавказа”, — заявил Саакашвили.

Он добавил, что сложившаяся ситуация должна беспокоить администрацию Байдена.

“Прежде всего, США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с Глобальным законом Магнитского”, — написал Саакашвили.

Дополнение

Американские сенаторы Джин Шахин, Джим Риш, Рон Джонсон и Бен Кардин опубликовали совместное заявление с призывом к правительству Грузии обеспечить должное отношение к заключенному экс-президента этой страны Михеила Саакашвили.



Напомним, что Саакашвили прекратил свою голодовку на 50 день после того, как его перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь.



Добавим

19 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь города Гори после ухудшения самочувствия. Кадры перевозки появились в сети.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому. Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего его перевели в реанимацию. Врачам пенитенциарного учреждения удалось стабилизировать состояние экс-президента Грузии.

Контекст

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.