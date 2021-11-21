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Баскетбол: украинский центровой провел матч против "Юты"

Баскетбол: украинский центровой провел матч против "Юты"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Баскетболист сборной Украины и “Сакраменто Кингз” Алексей Лень принял участие в игре регулярного чемпионата НБА против “Юты Джаз”, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Украинец провел на площадке 12 минут. За это время Алексей набрал 5 очков (1/4 двохочкових, 1/2 трехочковых), сделал 7 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот, но его коллектив уступил 105:123.

В этом сезоне это девятая игра Леня (он вышел на площадку впервые за пять игр). В среднем он получает 16:46 минут, за которые набирает 6,4 очков, делает 4,4 подбора и 1,4 блок-шота за игру.

Дополнение

“Сакраменто” опустился на 12 место турнирной таблицы Западной конференции.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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