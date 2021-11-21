КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Польше допускают закрытие границы с Беларусью чтобы оказать экономическое давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, если искусственный миграционный кризис будет продолжаться. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН со ссылкой на WNP.

На вопрос о том, рассматривает ли польское правительство полное прекращение движения товаров между Польшей и Беларусью, чтобы нанести экономический ущерб режиму Александра Лукашенко, Моравецкий ответил, что в Варшаве хотят дать ему шанс отступиться и отправить мигрантов домой.

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“Вот почему мы, со своей стороны, также готовы прибегнуть к эскалации, то есть закрывать последующие (пограничные) переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказать экономическое давление на режим Лукашенко”, — сообщил Моравецкий.

По его словам, сейчас между Польшей и Беларусью закрыт КПП в Кузнице, под которым в начале недели разбили лагерь более тысячи нелегальных мигрантов.

Ранее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларусью и энергетический и газовый шантаж России.



Контекст

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

В последние месяцы Польша, а также Литва и Латвия отмечают поток мигрантов, что увеличился, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвинил Лукашенко в стремлении создать хаос у границ Евросоюза в отместку за санкции против Минска.

Польша обвинила Беларусь в том, что та доставила на грузовиках сотни мигрантов обратно до границы и подтолкнула их к попытке нелегального пересечения лишь через несколько часов после очистки лагерей, который стал центром эскалации кризиса между Востоком и Западом.