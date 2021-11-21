Более 50% немцев готовы поддержать обязательную вакцинацию от COVID-19

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Более 50% жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу “Bild am Sonntag”, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что 52% среди тысячи опрошенных респондентов приветствуют обязательную вакцинацию, а 41% — против. Вариант ответа “не знаю/нет ответа” выбрали 7%.

Детали

По данным Института Роберта Коха (RKI), 67,9% всего населения в настоящее время полностью вакцинированы.

Дополнение

Пока что действующий канцлер Германии Ангела Меркель призывает немцев как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19. По ее словам, тяжелая ситуация с заболеваемостью продержится несколько недель.



18 ноября сообщалось, что число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии.



В последние недели уровень заболеваемости на коронавирус в Германии стремительно растет. Председатель Бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а также и. о. Главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер — унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, планируют мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут только привитые и переболевшие.

В четверг и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с главами федеральных земель, по итогам которой будет принято решение об усилении антикоронавирусных мер во всей Германии.