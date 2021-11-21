Около сотни мигрантов пытались прорвать польскую границу из Беларуси

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По 20 ноября польские пограничники зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы, в том числе со стороны Беларуси в Польшу пытались прорваться около 100 мигрантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

Цитата

“В субботу, 20 ноября, на участке, охраняемый пограничной заставой в Черемче, группа из около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных в границы белорусскими службами, пыталась прорваться в Польшу. Службы помешали пересечению границы”, — говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что 20 ноября офицеры пограничной службы Польши зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения. Был арестован 1 нелегала — иммигранта из Ирака.

Кроме того, вынесено 31 решение о выдаче 31 постановления о депортации из Польши.

W sobotę20.11na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupaok.100bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#Zgranicypic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 21, 2021

Дополнение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Польше допускают закрытие границы с Белоруссией чтобы оказывать экономическое давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, если искусственный миграционный кризис будет продолжаться.



Контекст

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 января, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока. С тех пор мигранты неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

В последние месяцы Польша, а также Литва и Латвия отмечают поток мигрантов увеличился, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвинил Лукашенко в стремлении создать хаос у границ Евросоюза в отместку за санкции против Минска.

Польша обвинила Беларусь в том, что и доставила на грузовиках сотни мигрантов обратно до границы и подтолкнула их к попытке нелегального пересечения лишь через несколько часов после очистки лагерей, который стал центром эскалации кризиса между Востоком и Западом.