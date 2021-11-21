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Великобритания не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Великобритания не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Великобритания не будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

“Министр здравоохранения сказал, что Великобритания „никогда не будет рассматривать“ обязательные прививки для населения после того, как Австрия объявила, что станет первой страной в Европе, которая сделает прививки от коронавируса обязательными”, — говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Британии медиков планируют обязать вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, что Австрия станет первой страной Западной Европы, которая возобновляет локдаун для борьбы с новой волной коронавируса. Также с февраля страна потребует вакцинации от всего населения.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Коронавирус
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