Глава МИД Франции заявил о "необходимости диалога с РФ"

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Франция привержена сохранению диалога с Россией, чтобы найти способы действовать в общих интересах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала LCI в воскресенье, пишет УНН.

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“Россия — это в первую очередь сосед”, — заявил он, отвечая на вопрос ведущего передачи о том, является ли Россия “врагом, соперником, другом или союзником”. “Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог”, — констатировал министр.

Ле Дриан напомнил о прошедшей на прошлой неделе встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2 и признал, что “она прошла не очень хорошо”. “Тем не менее, она произошла. Нужно оставаться на пути диалога, говорить друг с другом откровенно. И мы констатировали, что по темам, где у нас есть совпадения,... мы можем двигаться вперед. Это справедливо для ситуации на Кавказе, то же самое касается и Ирана”, — пояснил он.

“Россия — это большая страна, иногда у нас есть общие политические интересы, есть экономические интересы, которые нужно сохранять, потому что это в наших интересах. По остальным темам нам следует говорить откровенно”, — заявил Ле Дриан.

Говоря о президенте России Владимире Путине, он заметил, что глава Кремля “стремится укрепить свою власть и увеличить вес России на международной арене”, хотя и “не желает видеть рядом сильную и единую Европу”. Ле Дриан также выразил мнение, что Россия не заинтересована в укреплении отношений Европы со странами Африки, однако добавил, что Франция сделает это одним из приоритетов своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начнется с 1 января 2022 года.

La Russie est un "voisin parfois insupportable", mais avec lequel il faut "garder des chemins de dialogue", analyse Jean-Yves Le Drian#LeGrandJury pic.twitter.com/oRmNLdWn5w — Le Grand Jury (@LeGrandJury) November 21, 2021

Справка

Формат диалога дипломатических и оборонных ведомств России и Франции в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности был создан в 2002 году. Такие консультации регулярно проводились вплоть до 2014 года, когда по инициативе Парижа запланированная на март того года встреча была перенесена из-за ситуации в Украине и российской агрессии. Работа в таком формате возобновилась лишь в сентябре 2019 года в Москве. По итогам состоявшейся тогда после почти пятилетнего перерыва встречи стороны подтвердили намерение продолжать диалог в таком формате.