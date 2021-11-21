Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович 43245
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
25530

Зеленский наградил орденом "за мужество" бойца Сил спецопераций, погибшего на Донбассе накануне

Зеленский наградил орденом "за мужество" бойца Сил спецопераций, погибшего на Донбассе накануне

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Погибший в пятницу на Донбассе, боец Сил спецопераций Уберт Мрочковский посмертно получил награду от Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на президентский указ № 590/2021.

Детали

В тексте указа сказано: “За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

  • Катеринчика Василия Юрьевича — старшего лейтенанта
  • Окуска Александра Михайловича — майора
  • Сущенко Виталия Юрьевича — подполковника

Наградить орденом “За мужество” II степени

  • Мрачковского Уберта Валерьевича (посмертно) — старшего солдата

Наградить орденом “За мужество” III степени

  • Коваля Андрея Владимировича — старшего сержанта

Наградить медалью “За военную службу Украине”

  • Гатаулину Татьяну Владимировну — сержанта

Наградить медалью “Защитнику Отечества”

  • Балинскую Анну Александровну — старшего солдата
  • Орлову Светлану Викторовну — старшего солдата
  • Стогния Валентина Михайловича — полковника
  • Хомякова Максима Викторовича — мастер-сержанта.

Ранее

В командовании Сил специальных операций ВС Украины назвали имя военного, погибшего во время обстрела на Донбассе, и почтили его память.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.