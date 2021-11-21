Зеленский наградил орденом "за мужество" бойца Сил спецопераций, погибшего на Донбассе накануне
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Погибший в пятницу на Донбассе, боец Сил спецопераций Уберт Мрочковский посмертно получил награду от Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на президентский указ № 590/2021.
Детали
В тексте указа сказано: “За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
- Катеринчика Василия Юрьевича — старшего лейтенанта
- Окуска Александра Михайловича — майора
- Сущенко Виталия Юрьевича — подполковника
Наградить орденом “За мужество” II степени
- Мрачковского Уберта Валерьевича (посмертно) — старшего солдата
Наградить орденом “За мужество” III степени
- Коваля Андрея Владимировича — старшего сержанта
Наградить медалью “За военную службу Украине”
- Гатаулину Татьяну Владимировну — сержанта
Наградить медалью “Защитнику Отечества”
- Балинскую Анну Александровну — старшего солдата
- Орлову Светлану Викторовну — старшего солдата
- Стогния Валентина Михайловича — полковника
- Хомякова Максима Викторовича — мастер-сержанта.
Ранее
В командовании Сил специальных операций ВС Украины назвали имя военного, погибшего во время обстрела на Донбассе, и почтили его память.