Зеленский наградил орденом "за мужество" бойца Сил спецопераций, погибшего на Донбассе накануне

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Погибший в пятницу на Донбассе, боец Сил спецопераций Уберт Мрочковский посмертно получил награду от Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на президентский указ № 590/2021.

Детали

В тексте указа сказано: “За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Катеринчика Василия Юрьевича — старшего лейтенанта

Окуска Александра Михайловича — майора

Сущенко Виталия Юрьевича — подполковника

Наградить орденом “За мужество” II степени

Мрачковского Уберта Валерьевича (посмертно) — старшего солдата

Наградить орденом “За мужество” III степени

Коваля Андрея Владимировича — старшего сержанта

Наградить медалью “За военную службу Украине”

Гатаулину Татьяну Владимировну — сержанта

Наградить медалью “Защитнику Отечества”

Балинскую Анну Александровну — старшего солдата

Орлову Светлану Викторовну — старшего солдата

Стогния Валентина Михайловича — полковника

Хомякова Максима Викторовича — мастер-сержанта.

Ранее

В командовании Сил специальных операций ВС Украины назвали имя военного, погибшего во время обстрела на Донбассе, и почтили его память.