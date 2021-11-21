В ЕС заявили, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси приобрела геополитическое значение

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Обращение Польши за помощью к вооруженным силам стран НАТО для урегулирования кризиса на границе с Беларусью говорит о переходе кризиса в геополитическую плоскость. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери в интервью газете Le Journal du Dimanche, пишет УНН.

Детали

“Польша и Великобритания — члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идет о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков”, — заявил он, отвечая на утверждение журналиста о том, что Польша не желает широкого присутствия пограничников Frontex и предпочла поддержку 150 британских военных.

По его словам, в Литве, Греции, Италии и Испании работает 2 тыс. европейских пограничников, в то время как на одном из пограничных постов в Польше на границе с Беларусью только три сотрудника. Леггери подчеркнул, что это не означает, что Варшава не сотрудничает с Frontex.

Дополнение

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что инженерная рота британских вооруженных сил прибудет в Польшу для помощи в починке ограждений на польско-белорусской границе. Как отмечает Леггери, сейчас на польско-белорусской границе дежурят 25 тыс. военнослужащих и пограничников.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларусью и энергетический и газовый шантаж России.