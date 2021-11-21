В Мьянме мощная волна смыла в море паломников, погибли по меньшей мере 15 человек

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На юге Мьянмы во время прилива волной смыло в море группу людей. По меньшей мере 15 из них погибли, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

“Волна смыла паломников, которые шли вдоль берега, чтобы поклониться пагоде”, — говорится в сообщении.

Кроме того, многие люди, шедшие вдоль берега, пропали без вести, их точное количество до сих пор не установлено.

Инцидент произошел в городе Танбюзаят, штат Мон. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним

В Результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере двое людей, без электричества остались сотни тысяч домов.