КИЕВ. 21 ноября. УНН. На выборах в Болгарии побеждает действующий президент Румен Радев, который недавно назвал временно оккупированный Крым российской территорией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Согласно данным социологических агентств, Радев набрал около 66% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков - около 32%.

Явка избирателей составила около 32%. Это рекордно низкий показатель за всю историю президентских выборов в стране.

Радев уже объявил о своей победе на президентских выборах. По словам политика, его победа показала, что демократический процесс в Болгарии работает.

Герджиков признал свое поражение на президентских выборах и поздравил Румена Радева с победой.

Добавим

Президент Болгарии Румен Радев заявил на дебатах в четверг, что считает Крым российской территорией, и заявил о неэффективности санкций ЕС против России.