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В Японии объявлено о наборе команды астронавтов

В Японии объявлено о наборе команды астронавтов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) не имеет собственной пилотируемой программы, поэтому не нуждается в таком количестве астронавтов, как, например, NASA. И все же японцы регулярно летают на МКС в сотрудничестве с американцами. Последний раз астронавтов в Японии набирали 13 лет назад. Теперь объявлено о новом наборе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на JAXA.

Детали

Кандидатами могут быть исключительно японцы. В JAXA отмечают, чтобы женщины активнее подавали документы на участие, ведь все семеро действующих астронавтов Японии — мужчины. Заявки на участие будут приниматься с 20 декабря 2021 года по 4 марта 2022 года.

Раньше принимали кандидатов, имевших научную степень, но теперь это требование отменили. Таким образом количество кандидатов может значительно возрасти. Однако письменные экзамены будут включать вопросы университетского уровня по естествознанию, технологиям, инженерии и математике. Также проверяется уровень владения английским языком, который должен быть на самом высоком уровне, ведь будут сотрудничать астронавты Японии с американцами.

Астронавты, которые пройдут набор, теоретически будут участвовать в программе “Артемида” и отправятся к луне.

Источник: УНН
Теги: космос, Япония
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